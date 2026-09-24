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В Белгородской области мужчина подорвался на мине и был ранен

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Валуйском округе в селе Посохово в результате детонации взрывного устройства мужчина получил осколочное ранение в ногу, сообщил оперштаб Белгородской области.

Кроме того, на участке автодороги Казинка - Посохово от взрыва FPV-дрона полностью сгорела машина.

В селе Никольское Белгородского округа в результате атаки дрона повреждены кузов и стекла автобуса. От удара второго FPV-дрона сгорел автомобиль.

В Шебекине дрон ударил по машине и нанес ей повреждения.

В селе Покровка Волоконовского округа вследствие детонации FPV-дрона осколками посекло автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Посохово Белгородская область Валуйский округ Белгородский округ
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