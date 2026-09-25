Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере культуры

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия открыта к тесному взаимодействию с другими странами в сфере культуры, в частности - готова предлагать свои эффективные практики, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры, в том числе, предлагая свои эффективные практики, такие, к примеру, как "Пушкинская карта", - сказал он, напомнив, что это программа, которая позволяет посещать учреждения культуры молодежи в возрасте от 14 до 22 лет при поддержке государства, "тем самым встраивает культуру в повседневность школьников, студентов, дает возможность ее достижения, осмысления, причем через личный опыт".

"Мы готовы делиться этими наработками, тем более что цифровая модель "Пушкинской карты" легко адаптируется для других стран. Можно менять номинал, возрастные рамки, список учреждений, сохраняя принцип: прямой доступ к культуре и свобода выбора", - добавил президент.

Также среди наработок - передвижные культурные центры и мобильные библиотеки.

Президент отметил развивающееся культурное сотрудничество. "В разных странах с огромным успехом идут программы легендарных "Русских сезонов", перекрестных Годов культуры и Дней духовной культуры России. Наши солисты и коллективы участвуют в крупнейших фестивалях и конкурсах мира, а российские города гостеприимно принимают гастроли зарубежных артистов", - добавил он.

Набирает темпы, как отметил президент, и Евразийская киноакадемия.