Президент России сообщил о подготовке стратегий развития архивной, театральной и музейной сфер

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о разработке в стране стратегий развития отраслей культуры.

"У нас действует стратегия государственной культурной политики до 2030 года. При этом разрабатываются и стратегии развития отраслей культуры. Они уже запущены в библиотечном деле и креативных индустриях. Готовятся стратегии развития архивной, театральной и музейной сфер", - сказал он на сессии XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Одно из ключевых мест в стратегиях отводится подготовке кадров: "Сегодня нужны режиссеры, кураторы, музейные педагоги, драматурги, менеджеры, которые понимают искусство, чувствуют современную аудиторию и знают толк в технологиях".

По словам президента, фундаментальное образование в сфере культуры в России является одним из лучших в мире.

"В настоящее время мы работаем над сопряжением классического образования с новыми технологиями: цифровые платформы для продвижения спектаклей и фильмов, виртуальные выставки, инструменты работы с большими данными в культурном наследии. Все это дополняет и существенно расширяет горизонты искусства. И наша цель, задача - сделать традиции и технологии союзниками, совместить одно с другим", - резюмировал президент.