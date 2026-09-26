Путин обсудил с Вучичем отношения в энергетике и нефтегазовой отрасли

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону дальнейшее развитие российско-сербских отношений стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, а также украинский конфликт, сообщила пресс-служба главы российского государства.

"Обсуждены различные аспекты дальнейшего развития российско-сербских отношений стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Александр Вучич поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю поддержку Сербии, а также выразил отдельную признательность за содействие в тушении лесных пожаров", - говорится в опубликованном в субботу сообщении пресс-службы президента РФ.

Также сообщается, что в ходе разговора были "затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт".