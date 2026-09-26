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Вучич после разговора с Путиным выразил надежду на сохранение для Сербии низких цен на газ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич в субботу обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным продление газового соглашения и ситуацию вокруг сербской компании NIS.

"Я верю, что после сегодняшнего разговора газовое соглашение будет продлено, и мы обеспечим стабильное газоснабжение. Граждане Сербии должны знать, что у нас по-прежнему будет хорошая, низкая цена на газ - 318 евро за тысячу кубометров, вместо рыночной цены, которая сейчас составляет 868 евро", - прокомментировал Вучич в соцсетях итоги разговора.

"Мы также обсудили вопрос NIS с надеждой на то, что будет принято решение, выгодное обеим сторонам", - сообщил президент Сербии.

Кроме того, по словам Вучича, во время беседы, которая продолжалась час, собеседники коснулись и таких тем, как двусторонние отношения, ситуация в регионе, конфликт на Украине.

Александр Вучич NIS Владимир Путин Сербия
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