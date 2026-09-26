Лавров завершил программу двусторонних контактов "на полях" ГА ООН

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу завершил марафон двусторонних встреч "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречей с коллегой из Мексики Роберто Веласко Альваресом.

"После этой встречи я иду на выступление на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН и улетаю", - сказал Лавров в начале переговоров.

Как ожидается, перед вылетом Лавров также проведет традиционную пресс-конференцию для журналистов в штаб-квартире ООН.

Лавров за последние четыре дня провел 40 двусторонних встреч в Нью-Йорке.