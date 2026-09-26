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Лавров упрекнул Запад в том, что он ставит под угрозу жизнь населения планеты

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Запад не оставляет попыток сохранить за собой привилегии, все чаще прибегает к грубой силе и ставит под угрозу жизнь и благополучие населения планеты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Западное меньшинство, доминировавшее пять столетий за счет чужих ресурсов, не оставляет попыток сохранить за собой привилегии, навязать всем свои правила. Запад все чаще прибегает к грубой силе, действует непредсказуемо и авантюрно, ставит под угрозу жизнь и благополучие миллионов, если не миллиардов, жителей нашей общей планеты", - сказал Лавров в субботу, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Лаврова, "в начале этого года в нарушение любых норм вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу завершилось захватом президента Мадуро и его супруги". "Настаиваем на скорейшем освобождении венесуэльского лидера и его супруги, неповторения подобных эксцессов в будущем", - сказал министр.

Лавров добавил, что Россия также считает "неприемлемым проявлением силового диктата убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи, членов военного и политического руководства Исламской Республики".

Сергей Лавров Иран ООН Али Хаменеи
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