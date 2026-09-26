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Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Угрозы безопасности России по итогам СВО будут устранены независимо от любых обстоятельств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты. Угроза безопасности России устранена, мирная жизнь восстановлена", - сказал Лавров в субботу, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной, позицию защитника принципов Устава ООН, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи", - заявил Лавров.

Сергей Лавров Украина МИД
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Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

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