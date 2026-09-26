Правительства России, Китая и КНДР обменяются нотами о совместном осмотре реки Туманной

Вид на реку Туманган (Туманная). Архивное фото Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ издало распоряжение о заключении путем обмена нотами соглашения между правительствами России, КНДР и КНР о проведении совместного экологического осмотра реки Туманной. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, принимается предложение МИД России, согласованное с Минтрансом, Минприроды, Минсельхозом, ФСБ, правительством Приморского края и предварительно проработанное с корейской и китайской сторонами, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительствами трех стран о проведении совместного экологического осмотра реки Туманной.

МИД России поручено осуществить от имени правительства РФ обмен нотами, составляющими указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемые проекты нот изменения, не имеющие принципиального характера.

Росморречфлоту, Росрыболовству во взаимодействии с ФСБ России обеспечить проведение совместного экологического осмотра реки Туманной специальным оборудованием, плавательными средствами и техническим персоналом.

Участникам совместного экологического осмотра реки Туманной в ходе его проведения разрешено многократное пересечение российско-корейской и российско-китайской государственных границ.