Поиск

Военные РФ нанесли удар по логистическому центру "Эпицентр" в Одессе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удар беспилотниками по логистическому центру "Эпицентр" в Одессе, используемому в интересах армии Украины, заявили в Минобороны России в субботу.

"Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами нанесено поражение логистическому центру "Эпицентр" в городе Одесса, используемому для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей из зарубежных стран для ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того российские военные в субботу днем нанесли удар в Черном море по судну с грузом для украинской армии.

"На переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа сухогруз, осуществлявшее доставку грузов для ВСУ", - заявило министерство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

Главы МИД РФ и ФРГ проводят встречу в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН

 Главы МИД РФ и ФРГ проводят встречу в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН

Петербург с октября отменит ограничения по коронавирусу

 Петербург с октября отменит ограничения по коронавирусу

Неисправность и нарушения правил безопасности могли привести к пожару на судне на Камчатке

Три человека погибли из-за падения обломков беспилотников на Кубани

Вероятной причиной взрыва на месторождении в Якутии назвали разгерметизация водного резервуара

Один человек погиб, трое ранены при атаках дронов в Белгородской области

Уголовное дело по факту гибели работников на месторождении возбуждено в Якутии

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 8,6 км

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 8,6 км

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу

 Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11963 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3781 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов