Военные РФ нанесли удар по логистическому центру "Эпицентр" в Одессе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удар беспилотниками по логистическому центру "Эпицентр" в Одессе, используемому в интересах армии Украины, заявили в Минобороны России в субботу.

"Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами нанесено поражение логистическому центру "Эпицентр" в городе Одесса, используемому для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей из зарубежных стран для ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того российские военные в субботу днем нанесли удар в Черном море по судну с грузом для украинской армии.

"На переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа сухогруз, осуществлявшее доставку грузов для ВСУ", - заявило министерство.