Глава МИД Германии на встрече с Лавровым вновь подтвердил позицию ФРГ по Украине

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в субботе на встрече в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке затронули двусторонние отношения России и Германии, а также ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД РФ.

"Затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в субботу.

"По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ", - заявили на Смоленской площади.