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Лавров призвал снять блокаду с Кубы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия призывает снять блокаду с Кубы, принять меры для выправления сложившейся там ситуации, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Неотложные меры требуются для выправления бедственной гуманитарной ситуации на Кубе, которая сегодня подвергается беспрецедентному давлению со стороны северного соседа", - сказал Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Подтверждаем солидарность с кубинским народом и правительством, настоятельно призываем снять морскую блокаду острова Свободы, отменить все ограничения на торговлю с Кубой, исключить страну из давно ставшего одиозным списка государств-спонсоров терроризма", - заявил Лавров.

МИД Сергей Лавров Куба
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