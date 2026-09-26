Лавров призвал снять блокаду с Кубы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия призывает снять блокаду с Кубы, принять меры для выправления сложившейся там ситуации, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Неотложные меры требуются для выправления бедственной гуманитарной ситуации на Кубе, которая сегодня подвергается беспрецедентному давлению со стороны северного соседа", - сказал Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Подтверждаем солидарность с кубинским народом и правительством, настоятельно призываем снять морскую блокаду острова Свободы, отменить все ограничения на торговлю с Кубой, исключить страну из давно ставшего одиозным списка государств-спонсоров терроризма", - заявил Лавров.