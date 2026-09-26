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Что произошло за день: суббота, 26 сентября

Последствия атаки БПЛА на Краснодарский край, ЧП на угольном месторождении в Якутии и встреча глав МИД России и Германии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли из-за падения обломков беспилотников на Кубани. Произошли обрывы проводов на железнодорожной сети, без электроэнергии остались около 26 тысяч жителей. В течение субботы электроснабжение было восстановлено.

- Взрыв произошел на Эльгинском угольном месторождении в Нерюнгринском районе Якутии. Погибли несколько человек. Причиной взрыва могла стать разгерметизация резервуара для воды насосной станции, сообщила компания "Эльгауголь". Возбуждено уголовное дело.

- Глава МИД РФ провел первую за 4,5 года встречу с министром иностранных дел ФРГ. Разговор Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля "на полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН продлился 22 минуты. Встреча прошла по инициативе германской стороны. В МИД РФ констатировали, что Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся позицию правительства ФРГ.

- Угрозы безопасности России по итогам СВО будут устранены независимо от любых обстоятельств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также заявил о приверженности РФ к проведению переговоров и обвинил Европу в желании сорвать попытки урегулирования украинского кризиса.

- Петербург с октября отменит ограничения по коронавирусу. Они были введены еще шесть лет назад.

- Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента. Как указали в Федерации гимнастики России, элемент включает в себя подъём силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой.

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