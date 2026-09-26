Мужчина ранен при детонации трех БПЛА на предприятии в Белгородской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мирный житель житель пострадали при детонации нескольких беспилотников на одном из предприятий Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В поселке Прохоровка три беспилотника сдетонировали на территории предприятия. Мужчина получил слепые осколочные ранения локтевого сустава и бедра. Бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

На месте атаки повреждены три грузовых автомобиля, уточнили в оперштабе.

В городе Шебекино от взрыва FPV-дрона повреждены остекление и фасад многоквартирного дома. Второй дрон атаковал частный дом - повреждены входная группа, окна и фасад. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атак дронов повреждены два грузовых автомобиля, один из которых уничтожен огнем.