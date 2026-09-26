Глава МИД РФ заявил о наличии целого ряда достойных кандидатов на пост генсека ООН

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Есть целый ряд кандидатур на пост генерального секретаря ООН, которые обладают качествами для работы на этом посту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Здесь целый ряд кандидатур, которые сейчас находятся на столе переговоров, вполне достойные и обладают качествами, которые необходимы для работы на этом ответственном посту", - сказал Лавров на пресс-конференции в ООН, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Отвечая на вопрос о "полной" поддержке Россией кого-то из кандидатов, министр отметил: "Полное согласие бывает только знаете где? На кладбище - это всем хорошо известно".

Лавров напомнил, что качества, которыми должен обладать кандидат для работы на посту генсека, уже зафиксированы в уставе ООН. "Сказано, что генеральный секретарь - это главное административное лицо, chief administrative officer. Это, в общем, создает уже определенные рамки, за которые выходить не следует. Когда генеральный секретарь пытается односторонние решения принимать, когда в ситуациях раскола членства, членов ООН по тому или иному вопросу он занимает одну сторону, это недопустимо", - отметил он.

Второй критерий, который содержится в Уставе, - это непредвзятость и сбалансированность в его действиях, как и в действиях любого сотрудника секретариата, указал Лавров.

"Я имею основания полагать, что в отличие от нынешнего руководства секретариата, среди лиц, которые сейчас баллотируются на пост генерального секретаря, есть представители стран Латинской Америки, других континентов, хотя сейчас Латинская Америка на приоритетном месте в силу сложившегося неформального понимания ротации, есть люди, которые этим критериям соответствуют", - заключил министр.