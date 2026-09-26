Поиск

Глава МИД РФ заявил о наличии целого ряда достойных кандидатов на пост генсека ООН

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Есть целый ряд кандидатур на пост генерального секретаря ООН, которые обладают качествами для работы на этом посту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Здесь целый ряд кандидатур, которые сейчас находятся на столе переговоров, вполне достойные и обладают качествами, которые необходимы для работы на этом ответственном посту", - сказал Лавров на пресс-конференции в ООН, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Отвечая на вопрос о "полной" поддержке Россией кого-то из кандидатов, министр отметил: "Полное согласие бывает только знаете где? На кладбище - это всем хорошо известно".

Лавров напомнил, что качества, которыми должен обладать кандидат для работы на посту генсека, уже зафиксированы в уставе ООН. "Сказано, что генеральный секретарь - это главное административное лицо, chief administrative officer. Это, в общем, создает уже определенные рамки, за которые выходить не следует. Когда генеральный секретарь пытается односторонние решения принимать, когда в ситуациях раскола членства, членов ООН по тому или иному вопросу он занимает одну сторону, это недопустимо", - отметил он.

Второй критерий, который содержится в Уставе, - это непредвзятость и сбалансированность в его действиях, как и в действиях любого сотрудника секретариата, указал Лавров.

"Я имею основания полагать, что в отличие от нынешнего руководства секретариата, среди лиц, которые сейчас баллотируются на пост генерального секретаря, есть представители стран Латинской Америки, других континентов, хотя сейчас Латинская Америка на приоритетном месте в силу сложившегося неформального понимания ротации, есть люди, которые этим критериям соответствуют", - заключил министр.

Сергей Лавров ООН МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров не услышал ничего нового от главы МИД ФРГ на тему украинского урегулирования

Лавров отметил, что Турции известно о невозможности переместить С-400 без согласия Москвы

Что произошло за день: суббота, 26 сентября

Правительства России, Китая и КНДР обменяются нотами о совместном осмотре реки Туманной

 Правительства России, Китая и КНДР обменяются нотами о совместном осмотре реки Туманной

Лавров упрекнул Запад в том, что он ставит под угрозу жизнь населения планеты

Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

 Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

Главы МИД РФ и ФРГ проводят встречу в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН

 Главы МИД РФ и ФРГ проводят встречу в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН

Петербург с октября отменит ограничения по коронавирусу

 Петербург с октября отменит ограничения по коронавирусу

Неисправность и нарушения правил безопасности могли привести к пожару на судне на Камчатке

Три человека погибли из-за падения обломков беспилотников на Кубани
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11964 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3781 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов