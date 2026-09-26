Лавров не услышал ничего нового от главы МИД ФРГ на тему украинского урегулирования

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с ним повторил официальную позицию, осуждающую Россию.

В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу Лаврова спросили, можно ли считать переговоры с Вадефулем восстановлением диалога РФ с Германией.

"Ну, я уже сказал, он повторил официальную публичную позицию с осуждением России. Судите сами, диалог это или не диалог", - сказал Лавров.

Лавров заявил, что не услышал ничего нового, но у него сложилось ощущение, что немецкий министр ждет каких-то уступок от России на украинском направлении.

"Ничего нового по сравнению с тем, что Берлин ежедневно публично заявляет, я не услышал. Я ему так честно и сказал: я думал, у вас что-то интересное, что-то необычное (для переговоров - ИФ), а так вы могли бы просто позвонить и сказать: читайте мое выступление (на ГА ООН)", - сказал российский министр.

Как отметил глава МИД РФ, "мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег любых, в том числе и тех, кто обвиняет Россию во всех смертных грехах".

"Когда мы встретились, я предложил ему рассказать, с чем он пришел, а он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей публично и ежедневно заявляет. Ничего нового я оттуда не извлек", - сказал Лавров.

По мнению российского министра, в беседе с главой МИД ФРГ "создавалось впечатление, что был такой подтекст: я к вам пришел, я до вас снизошел, но вы теперь ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры и грузы шли без проблем".

В связи с претензиями к России в отношении безопасности судоходства на Черном море Лавров вновь отметил: "К нам обращаются коллеги из Индии, из Турции, из Египта, и отвечаем им очень простую вещь: назовите хотя бы один случай, когда коммерческие суда, действующие в ваших интересах, становились объектом ударов российской стороны - нет таких случаев, все удары, весь ущерб, который наносится коммерческому судоходству, он происходит в результате украинских террористических атак".

"Об этом тоже говорил господин Вадефуль, и я ему все объяснил, а наши коллеги, которые обращаются к нам, мы им говорим: давайте заключим двусторонние договоренности Россия-Индия, Россия-Турция, Россия-Египет, что мы гарантируем, что мы как не целились по вашим судам, так и не будем никогда целиться. А с украинцами надо отдельно разговаривать, и не языком просьб, а языком требований", - сказал Лавров.