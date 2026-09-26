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Лавров заявил о приверженности РФ к проведению переговоров по ситуации на Украине

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет недостатка доверия к проведению переговоров по ситуации на Украине, однако договоренности по проведенным переговорам необходимо выполнять.

"Поэтому вот судите сами, я не знаю, я эту последовательность событий много раз излагал, и доверия с нашей стороны, ну, нет недостатка никакого. Более того, мы вот стали продолжать переговоры, и двусторонние в Стамбуле, трехсторонние были с участием американцев в Абу-Даби. Все эти вот раунды переговоров прекращались не нами, а теми, кто сегодня говорит: русские избегают контактов, им нечего сказать", - сказал Лавров в субботу на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я думаю, что вы всё-таки изучаете суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада, который, в свою очередь, является полностью недоговороспособным, если мы берём вклад Европы в усилия по украинскому кризису", - добавил Лавров.

Сергей Лавров МИД
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