Глава МИД РФ указал на попытки Европы вклиниться в переговорный процесс по Украине

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Европа ищет возможность подключиться к процессу по Украине, который поддерживают США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова.

"Все утверждают - те, кто следит за развитием ситуации, - что Европа, так сказать, отчаянно ищет возможность вклиниться в тот процесс, который Соединенные Штаты поощряют", - сказал Лавров в субботу на пресс-конференции в ООН.

По словам главы МИД РФ, "Европа чувствует, что ее оставляют за бортом".

Как отметил Лавров, несмотря на вовлеченность США в другие ситуации, в том числе вокруг Ирана и Палестины, они "активно продолжают свои усилия (по Украине - ИФ)".

"Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность, и по-прежнему готовы к ней вернуться", - указал глава МИД РФ.

Лавров напомнил о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио о необходимости поиска новых подходов в украинском урегулировании. "А европейцам хочется (участвовать в урегулировании - ИФ), они же привыкли где-то везде как-то заказывать музыку", - заключил он.