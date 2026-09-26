Лавров назвал отношения Москвы и Вашингтона соответствующими нормальности

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Вашингтона осуществляется регулярный диалог в разных форматах, и это соответствует нормальности в отношениях.

"У нас с администрацией Трампа регулярный диалог в разных форматах, и одно уже это соответствует нормальности", - сказал Лавров на пресс-конференции в субботу в Нью-Йорке.

"Потому что если отношения сводятся к тому, чтобы каждое утро выпускать пропагандистские заявления с осуждением России и с требованиями нанести России стратегическое поражение, ну, это не дипломатия, а американцы проводят именно дипломатию, да, жесткую, потому что параллельно с дипломатией на фоне вот таких очень, я бы сказал, человеческих, даже дружеских разговоров, конечно, они проводят жесткую политику вытеснения России из мировой экономики", - заявил глава МИД РФ.

Он вспомнил свою первую встречу с Марко Рубио в феврале 2025 года, где госсекретарь сказал, что США хотели бы, чтобы российские коллеги понимали, что при президенте США Дональде Трампе проводится политика, опирающаяся на национальные интересы без какой-либо идеологии, и одновременно признают, что у других государств, особенно великих держав, тоже есть свои национальные интересы, которые Соединенные Штаты готовы уважать.

Лавров отметил, что с тех пор несколько раз встречался с госсекретарем, американские представители приезжали в Россию, их принимал и президент России Владимир Путин. В ходе этих переговоров проходят хорошие разговоры, и всегда отмечается, что "Украина - это война Байдена, не наша это война, и, к сожалению, когда мы вернулись в Белый дом, эта Украина оказалась стараниями Байдена на самом верху международной повестки дня, поэтому хотим мы или не хотим, надо убрать ее "с дороги", потому что она "мешается под ногами", на нашем пути к российско-американскому взаимовыгодному расцвету".

"Ну вот в Анкоридже, нам казалось, был сделан шаг для того, чтобы убрать Украину с пути. Мы приняли то, что президент Трамп предложил, а Зеленский отказался принимать", - сказал Лавров.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон, заметил глава МИД РФ, публично заявил: "Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами". "Ну, это судить не Макрону, а все-таки Америке. Поэтому мы готовы, мы всегда будем разговаривать, тем более с такими странами, как Соединенные Штаты, всегда будем слушать, всегда будем честно говорить о том, с чем мы не согласны, а не согласны мы, в частности, с тем, что под эти разговоры, при затягивании украинской истории, да и неспособности заставить Зеленского принять те самые компромиссы, параллельно уже не Байден, а президент Трамп принимает санкции в отношении России", - сказал Лавров.

Он напомнил, что через месяц после встречи в Анкоридже были объявлены новые санкции против российских компаний ЛУКОЙЛ и "Роснефть", которые сейчас "выдавливают из международных рынков". "Поэтому мы это воспринимаем как то, что, значит, в этом национальные интересы Соединенных Штатов", - сказал Лавров, отметив, что принята доктрина, которая требует доминирования США на мировых энергетических рынках.

Министр напомнил и о ситуации с Венесуэлой и вокруг Ирана. "Поэтому мы понимаем, что, значит, интересы национальные у Соединенных Штатов достаточно такие корыстные, прямо будем называть. И в наших беседах мы стараемся им объяснить (...) что в сегодняшнем мире ну не получится в одиночку даже такой стране, как Соединенные Штаты, решать все мировые проблемы, причем за счет других стран только в свою пользу, не получится. Я уверен, что жизнь научит наших американских партнеров тому, чтобы все-таки начинать мыслить категориями многосторонности, что они не одни в этом мире, кто представляет собой экономическую силу, военную силу, и в целом самостоятельного игрока на международной арене", - сказал Лавров.