Лавров в Нью-Йорке: успеть за четыре дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль после встречи в Нью-Йорке Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Горячие деньки выдались в Нью-Йорке, где завершается неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, - одно из ключевых событий года в международной политике.

Российскую делегацию по традиции, уже в 18-й раз, представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

График его был как всегда максимально насыщен, и если у журналистов была возможность побродить по городу, то российский министр в дневное время мог только успевать в перерывах между встречами наслаждаться видами на Ист-Ривер из окна штаб-квартиры ООН.

Рубио и опасное фото с Лавровым

За четыре дня визита Лавров провел 40 двусторонних встреч, принял участие в ряде многосторонних мероприятий. Но, конечно, наибольшее внимание было приковано к самой первой встрече, состоявшейся в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Она прошла не в штаб-квартире ООН, а в одном из роскошных отелей на Мэдисон-авеню.

Уже традиционно американцы сразу урезали количество журналистов, которым можно было снять начало встречи, и огласили строгие правила, в числе которых запрет на выкрики и вопросы. И также традиционно американские же журналисты не удержались и начали наперебой, перекрикивая друг друга, задавать вопросы об Украине и по другим темам. Лавров в шутку спросил их "Why were you so silent?".

На этот раз встреча длилась почти целый час, что в отличие от получасовой встречи в Маниле уже не вызвало пересудов в СМИ на тему, что якобы что-то пошло не так, раз министры столь быстро закончили беседу.

Вскоре после встречи Рубио вышел к журналистам и рассказал, в частности, что США обеспокоены риском расширения украинского конфликта, что Москва и Киев заинтересованы в приостановке ударов по энергетической инфраструктуре.

Госсекретарь поведал, что администрация США направила Путину приглашение на декабрьский саммит G20, который пройдет в Майами. Чуть позже в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", выразил признательность за приглашение и сказал, что далее пойдет проработка этого вопроса по дипканалам.

В распространенном МИД РФ сообщении по итогам встречи Лаврова и Рубио отмечалось, что главы внешнеполитических ведомств обсудили помимо украинской тематики ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, в Латинской Америке и Карибском бассейне, ход подготовки к предстоящим мероприятиям G20. Лавров на встрече отметил необходимость скорейшего выправления российско-американских отношений в соответствии с договоренностями Путина и Трампа, что предполагает честный диалог об устранении "раздражителей". Министры условились продолжить контакты.

После встречи Лавров выступил на Совбезе ООН по Украине, где закрепил российскую позицию, напомнив, что Москва остается открытой к диалогу в любых форматах, но приостанавливать СВО на время переговоров не намерена.

Примечательно, что глава украинского МИД Андрей Сибига на время выступления Лаврова оставался в зале, так что с российской позицией точно имел возможность ознакомиться.

Лавров повстречался за эти дни с представителями всех частей света, от мала до велика: от крошечной Тринидад и Тобаго до пятой по размерам в мире Бразилии.

И даже европейский гость приходил к российскому министру: глава МИД Швейцарии и по совместительству действующий председатель ОБСЕ Инацио Кассис, встречи с которым изначально не было в расписании Лаврова, заглянул обсудить ситуацию в ОБСЕ и вопросы подготовки министерской встречи Организации в городе Лугано. В начале встречи Лавров в шутку выразил надежду, что швейцарского министра не уволят за фотографию с ним. Это кстати не первый случай, когда Кассис инициирует встречи с Лавровым "на полях" крупных международных мероприятий и пока с министерским креслом не расстался.

И Вадефуль на десерт

И если контакты с Рубио и Кассисом редки, но случаются, то внезапная встреча с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем в последний день пребывания Лаврова в Нью-Йорке действительно произвела фурор одним своим фактом.

Последний подобный очный контакт происходил в Москве в январе 2022 года, когда только занявшая тогда этот пост Аналенна Бербок приезжала в Москву.

Главный вопрос, который не давал покоя всем журналистам, обменяются ли министры рукопожатием. Обменялись, но уже внутри переговорной комнаты, где германского коллегу встречал Лавров.

По итогам встречи МИД РФ сообщил, что в ходе встречи, которая была инициирована немцами, затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины. При этом, констатировали там, по этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ.

Чуть позже сам Лавров, отвечая на вопрос о том, можно ли считать переговоры с Вадефулем восстановлением диалога с Германией, сказал: "Он повторил официальную публичную позицию с осуждением России. Судите сами, диалог это или не диалог".

С трибуны ООН

Перед отъездом в Россию Лавров традиционно выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Выступая с трибуны ООН, он подчеркнул, что Запад ставит под угрозу жизнь миллиардов людей на планете, действуя авантюрно и непредсказуемо; обвинил Европу в том, что она делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США. Лавров заявил, что все угрозы безопасности РФ со стороны Киева будут устранены по итогам СВО, независимо от любых обстоятельств.

По словам российского министра, Белград заставляют ввести санкции против Москвы за призрачную перспективу вступления в ЕС; НАТО пытается распространить свое влияние на другие регионы мира, включая Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию.

В своем выступлении он затронул и ситуацию на Ближнем Востоке, сказав, что условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном, а от ООН при этом требуются нестандартные ходы, чтобы обратить вспять негативные тенденции в этом регионе. Он также отметил, что пришло время для обеспечения государственности Палестины.

Говоря о Латинской Америке, Лавров напомнил, что Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро и его супруги и неповторении подобных инцидентов, и призвал снять блокаду с Кубы, приняв также неотложные меры для выправления бедственной гуманитарной ситуации на острове.

В заключение Лавров заявил, что РФ рассчитывает, что новый генсек ООН не будет обслуживать интересы отдельных государств.

Подводя итоги

Также Лавров провел традиционную пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы российских и иностранных журналистов. "Интерфакс" собрал ключевые заявления российского министра:

• Есть целый ряд кандидатур на пост генерального секретаря ООН, которые обладают качествами для работы на этом посту, но полное согласие бывает только на кладбище.

• У России нет недостатка доверия к проведению переговоров по ситуации на Украине, однако договоренности по проведенным переговорам необходимо выполнять.

• Турция не обращалась к Москве по поводу перемещения С-400 за пределы ее границ, но без официального согласия РФ она это сделать все равно не сможет.

• РФ готова рассмотреть возможность дать согласие на перемещение турецких С-400 за пределы этой страны, но это должно быть полностью дружественное государство.

• Первая встреча группы экспертов по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности состоится в Минске до конца года.

• Европа ищет возможность подключиться к процессу по Украине, который поддерживают США.

• На встрече с главой МИД ФРГ не прозвучало ничего нового, не было никаких изменений позиции Германии, но сложилось ощущение, что немецкий министр ждет каких-то уступок от России на украинском направлении.

• У Германии нет никаких шансов стать постоянным членом СБ ООН.

• У Москвы и Вашингтона осуществляется регулярный диалог в разных форматах, и это соответствует нормальности в отношениях.

• Отказ США пригласить на саммит "двадцатки" ЮАР - это нарушение полномочий председателя G20, Рубио об этом было сказано в ходе встречи.

Постскриптум

С завершением недели высокого уровня 81-я сессия ГА ООН продолжит работу.

Для нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша это будет последняя сессия – у португальского дипломата истекает второй, заключительный, срок. В вопросе о том, кто станет следующим генеральным секретарем ООН и займет ли этот пост впервые в истории Всемирной организации представительница слабого пола, сохраняется интрига, которая разрешится в ближайшие месяцы.