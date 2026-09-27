Доступ к пляжам и набережным ограничили в Сочи из-за безэкипажных катеров

Также приостановил работу сочинский аэропорт

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об ограничении доступа к набережным и пляжам города в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров, в городе также ввели ограничения в аэропорту, проинформировали в Росавиации.

"Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ к пляжным территориям и набережным", - написал Прошунин в своем канале в Мах.

Мэр добавил, что спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей, на берегу осуществляется речевое оповещение.

Тем временем Росавиация сообщила об ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропорту Сочи. В агентстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.