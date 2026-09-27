Снова закрыт аэропорт в Сочи, открыт в Геленджике

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сочинский аэропорт приостановил работу в четвертый раз с вечера субботы, в аэропорту Геленджика ограничения отменены, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения отменены в геленджикском аэропорту, также проинформировало ведомство.

Ранее аэропорт Сочи закрывали 19:23, 23:53 и 2:07.