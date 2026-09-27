Российские военные сообщили об ударе по украинскому сухогрузу в Черном море

Также был атакован украинский речной порт Килия

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ, также был нанесен удар по речному порту Килия, повреждены.

Как уточнили в ведомстве сухогруз поражен ударом БПЛА. В порту Килия поражены штаб военно-морской базы "Восток" военно-морских сил Украины, пункт базирования государственной пограничной службы Украины, четыре хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты причальной инфраструктуры.