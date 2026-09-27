Более сотни дронов ликвидировано за сутки в Курской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ликвидации 109 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 9:00 26 сентября до 9:00 27 сентября сбито 109 вражеских беспилотников различного типа. 30 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 28 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось, накануне в Курской области в результате атак с украинской стороны пострадали четыре человека.