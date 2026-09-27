Минобороны РФ заявило, что ВСУ не пытаются прорваться из окружения в Доброполье

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что российские войска продолжают наступательные действия в городе Доброполье.

"В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й общевойсковой армии вели наступательные действия в северо-западном направлении и совместно с подразделениями группировки морской пехоты продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города. Освобождено 94 здания", - заявили в военном ведомстве в воскресенье.

Там отметили, что за сутки уничтожено более 30 украинских военных.

"В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал", - сообщили в Минобороны РФ.