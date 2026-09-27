Российские военные установили контроль над селом Хрипуны Харьковской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" продолжает сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области, взяла под контроль населенный пункт Хрипуны, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля", - говорится в сообщении.

"В результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Хрипуны Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства ведутся бои за взятие под контроль населенных пунктов Нестерное, Лукашово и Грачовка, подразделения ВСУ "уничтожаются в районах населенных пунктов Варваровка и Рубленое Харьковской области".

"Предотвращены две попытки противника выйти из окружения в районе населенного пункта Нефедовка Харьковской области", - сказано в сообщении.

"В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное Харьковской области", - заявили военные.