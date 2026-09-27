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Решение об участи Путина в саммите G20 пока не принималось

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пока решений об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 не принималось, но в любом случае Россия активно примет участие в работе "двадцатки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Таких решений пока не принималось. Будут учитываться все обстоятельства. Но в любом случае Россия активно примет участие в работе "двадцатки", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, фрагмент которого размещен на сайте "Вестей".

Песков также отметил, что "шаг, который мы ценим - сам тот факт, что Путин именно так был приглашен на "двадцатку". Он заявил, что в Кремле признательны за приглашение, "но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременно".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация США пригласила Путина принять участие в саммите G20, который пройдет в декабре в Майами.

G20 Дмитрий Песков Майами США Владимир Путин
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