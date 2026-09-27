Песков напомнил о военном потенциале России, обеспечивающем ее безопасность

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - У России есть необходимый технологический потенциал и в военном, и в гражданском смысле, чтобы обеспечить свою безопасность, заявили в Кремле.

"У России имеется необходимый потенциал для любых действий. Технологически Россия и в военном смысле обладает потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он также прокомментировал запуск в работу российской спутниковой системы "Рассвет", которую называют аналогом системы спутниковой связи Starlink. Песков выразил надежду, что в ближайшее время "Рассвет" заработает еще эффективнее.

"Давайте дождемся, когда наша система заработает. Чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее", - сказал представитель Кремля.