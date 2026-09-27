Минобороны показало кадры поражения "Фламинго" при отражения атаки на Москву в ночь на 20 сентября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие сбили три крылатые ракеты "Фламинго" ВСУ, летевших на Москву в ночь на 20 сентября, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

Начальник расчета ЗРПК "Панцирь-С" с позывным Барнаул сообщил, что в ходе боевого дежурства была обнаружена высокоскоростная цель. "Определили тип как крылатая ракета и ликвидировали воздушную угрозу", - сказал он на видео, распространенном Минобороны РФ.

"Именно расчет "Барнаула" сбил три "Фламинго" - это первый подобный случай за всю историю вражеских налетов на Москву", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, всего в ночь на 20 сентября расчетами ПВО было сбито 1600 воздушных целей, из них восемь крылатых ракет "Фламинго".