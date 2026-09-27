Мирная жительница погибла в Белгородской области при атаке ВСУ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области от ран, полученных в результате украинской атаки, скончалась мирная жительница, сообщает в воскресенье региональный оперштаб.

"В Борисовском округе в селе Березовка в результате детонации взрывного устройства на территории домовладения женщина получила тяжелые ранения. В тяжелом состоянии она была доставлена в Борисовскую ЦРБ, где врачи боролись за нее до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении штаба.

В Белгороде при атаке беспилотника повреждены кровля, остекление неэксплуатируемого административного здания, окна частных домов и автомобиль.

В поселке Красная Яруга из-за атаки FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

Также атаке дронов подверглись частные дома и автотранспорт в городах Грайворон, Валуйки и Шебекино.