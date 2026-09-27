Два человека ранены в ЛНР в результате ударов ВСУ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали автозаправочную станцию в Ровеньках и грузовой автомобиль на дороге между Луганском и Алчевском, в результате ударов пострадали два человека, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"В Ровеньках вражеский БПЛА ударил по автозаправочной станции, ранения получила оператор АЗС. На автодороге Луганск - Алчевск неонацисты атаковали грузовой автомобиль, пострадал водитель", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

Глава ЛНР добавил, что ВСУ также атаковали транспортные средства, коммунальную и гражданскую инфраструктуру в Лисичанске, Первомайске, Северодонецке, Луганске, а также в Белокуракинском, Троицком, Антрацитовском муниципальных округах.

"За сутки системами ПВО и силами МОГ (мобильные огневые группы - ИФ) уничтожено порядка 40 вражеских целей", - добавил Пасечник.