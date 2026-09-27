Минобороны РФ сообщило о поражении днем более 40 украинских беспилотников

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в военном ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.