Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Туве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован вечером в воскресенье в Туве в 292 км к западу-юго-западу от Кызыла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 18:14 по Москве в воскресенье (22:14 по местному времени) землетрясения находился в 25 км юго-западнее города Ак-Довурак на западе республики.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,8 балла по шкале MSK-64.

По информации регионального ГУ МЧС России, эпицентр находился в 6 км северо-западнее села Хонделен в Юарун-Хемчикском районе. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.