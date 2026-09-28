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Совместные военные учения РФ и Шри-Ланки завершились в Приморье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Совместные учения Вооруженных сил РФ и Шри-Ланки "Тропа Росомахи-2026" завершились в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) в понедельник.

"В финальной части учения с этапом боевой стрельбы на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае личный состав воинских контингентов двух государств на практике отработал комплекс учебных задач по деблокированию захваченного террористами населенного пункта и освобождению гражданского населения, зачистку зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание в ходе учения было уделено отработке противодействия беспилотникам условного противника.

"Одновременно проведены мероприятия по обеспечению скрытности действий подразделений и вопросы организации управления войсками в сложной оперативной обстановке", - сказали военные.

"Личный состав отработал десантирование с вертолетов армейской авиации", - отметили в ВВО.

В пресс-службе сообщили, что за завершающим этапом наблюдали руководитель учения от российской стороны Семен Николаев, начальник штаба Сухопутных войск Шри-Ланки Динеш Удугама, представители руководства военных ведомств Шри-Ланки и Мьянмы.

"По завершении практической части на полигоне прошла церемония закрытия учения с прохождением военнослужащих двух стан в составе парадных расчётов", - сказано в сообщении.

Россию на учениях представляли военнослужащие подразделений специального назначения и общевойсковой армии Восточного военного округа.

22 сентября в Минобороны РФ сообщили, что совместное российско-ланкийское военное учение "Тропа Росомахи-2026" стартовало в Приморском крае.

Минобороны РФ Приморье
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