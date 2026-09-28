Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" нанесли удары по бронетехнике ВСУ и сорвали их попытку переброса резервов к передовым позициям в Запорожской области, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"Операторы ударных БПЛА нанесли серию ударов по технике и живой силе противника, сорвав переброску резервов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ударов были уничтожены танк, транспортер-тягач МТ-ЛБ, боевые бронемашины MaxxPro и HMMWV, автомобильная техника, а также живая сила ВСУ.

"Удары нарушили подвоз к передовым позициям и снизили возможности противника по усилению подразделений на данном участке", - заявили в Минобороны РФ.