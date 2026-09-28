Поиск

Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" нанесли удары по бронетехнике ВСУ и сорвали их попытку переброса резервов к передовым позициям в Запорожской области, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"Операторы ударных БПЛА нанесли серию ударов по технике и живой силе противника, сорвав переброску резервов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ударов были уничтожены танк, транспортер-тягач МТ-ЛБ, боевые бронемашины MaxxPro и HMMWV, автомобильная техника, а также живая сила ВСУ.

"Удары нарушили подвоз к передовым позициям и снизили возможности противника по усилению подразделений на данном участке", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Нерюнгринская ГРЭС после пожара заработает в полную мощность до конца года

Жители нескольких муниципалитетов в Приморье остались без света и воды из-за аварии

Что произошло за день: воскресенье, 27 сентября

Нанесены удары по двум центрам обработки данных в Киеве

Один человек погиб, двое пострадали в Энергодаре в результате украинской атаки

В Кремле назвали опасным шагом возможное предоставление Starlink для ударов по РФ

 В Кремле назвали опасным шагом возможное предоставление Starlink для ударов по РФ

В Кремле подтвердили планы Путина поехать на саммит АТЭС

В России стартовало совместное командно-штабное учение ОДКБ

Минобороны РФ заявило об ударах по украинским объектам транспорта и ТЭК
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11981 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов