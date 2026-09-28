Корабль Балтфлота доставил на Сейшелы гуманитарный груз

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" завершил программу пребывания в Республике Сейшельские Острова в рамках делового захода и покинул порт Виктория, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе протокольных мероприятий военные моряки в составе российской делегации посетили могилу своего соотечественника старшего судового врача Александра Крупенина и возложили венки и цветы, подчеркнув важность традиций и сохранения памяти о наших предках", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что важной частью делового захода стало посещение учебного корабля "Перекоп" вице-президентом Республики Сейшельские Острова Себастиеном Пиллэем. "Вице-президент принял участие в церемонии передачи гуманитарного груза, доставленного в рамках гуманитарной программы жителям Сейшел на борту российского корабля. В составе груза, собранного по целевому запросу Сейшельской стороны, медицинское оборудование, продовольствие и книжные издания для национальной библиотеки Сейшел", - информирует военное ведомство.

Как подчеркнул заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Воробьев, в этом году РФ и Республика Сейшельские Острова отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и в текущем году это уже второй заход российского корабля в Республику.

Дальний поход учебного корабля Балтийского флота проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России и дружественных стран. В рамках дальнего похода курсанты проходят практику по штурманским дисциплинам, совершенствуют навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублируют обязанности вахтенных офицеров и штурманов.