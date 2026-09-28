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Пожар в ангаре лакокрасочного завода в Ленобласти локализован, пострадавших нет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в ангаре лакокрасочного завода в Ленинградской области на площади 1 120 кв. метров, пострадавших нет, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России.

"В Волосовском районе, д. Буяницы на территории лакокрасочного завода пожарные локализовали загорание в ангаре на площади 1120 кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что к тушению привлекли 30 пожарных и семь единиц техники.

МЧС России Ленинградская область
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