Пожар на лакокрасочном заводе в Ленобласти локализован на площади более 1 тыс. кв. м

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в ангаре лакокрасочного завода в Ленинградской области на площади 1 120 кв. метров, пострадавших нет, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России.

"В Волосовском районе, д. Буяницы на территории лакокрасочного завода пожарные локализовали загорание в ангаре на площади 1120 кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что к тушению привлекли 30 пожарных и семь единиц техники.