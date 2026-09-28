Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник умеренно растет вслед за дорожающей нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent поднялся к $107 за баррель), покупателей сдерживает сохранение геополитической напряженности из-за конфликтов вокруг Украины и США-Иран. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,3% и превысил 2280 пунктов.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2280,07 пункта (+0,3%), индекс РТС - 851,62 пункта (+0,3%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги банка "Санкт-Петербург" (+3,6%), "НЛМК" (+1,3%), "Яндекса" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%); упали после отсечки дивидендов за I полугодие бумаги "Хэдхантера" (-6,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 сентября, составляет 84,3414 руб. (-56,43 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "ИКС 5" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), "Московской биржи" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), ВТБ (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,7%), "Полюса" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил в минувшую пятницу на полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур, что украинские власти должны почувствовать ответные удары России и понять, что нагнетание обстановки не приведет к нужному результату, это только ухудшает для них положение.

По словам Путина, после всех действий Киева Россия подумает о том, что нужно предпринять в ответ, и будет решать вопрос о возобновлении переговоров исходя из своих интересов.

Также Путин в очередной раз заявил журналистам, что Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой, таких оснований и побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой нет.

Кроме того, Путин сообщил, что ответные удары ВС РФ на действия Киева оказались настолько чувствительными, что Украина активно поднимает вопрос о перемирии. "Судя по всему, ответные действия российских Вооружённых сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по некоторым направлениям", - заявил Путин журналистам в пятницу. В частности, Украина уже готова не бить по российским НПЗ, отметил президент РФ.

"Особенно прекратить им нужно удары наших беспилотников современных "Герань", против которых пока у них нет противодействия, и прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья", - сказал Путин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в субботу, что Европа делает все, чтобы сорвать попытки мирного урегулирования ситуации на Украине, в которой заинтересованы, в том числе, и США. "Европа делает всё, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа", - сказал Лавров в субботу, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что двусторонние отношения между Россией и США по-прежнему находятся не в лучшей форме. "Все-таки по-прежнему двусторонние отношения (России и Соединенных Штатов) находятся, ну, мягко говоря, не в лучшей форме", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, решение об участии Путина в саммите G20 пока не принималось, но РФ в любом случае активно примет участие в работе "двадцатки".

Кроме того, Песков подтвердил, что Путин планирует поехать на саммит АТЭС в Китае, который пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. Ранее сам Путин пояснял, что его окончательное решение по поездке на саммит АТЭС в Китай будет зависеть от обстановки внутри России.

По словам Пескова, саммит АТЭС в Китае станет хорошей возможностью для встречи президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Однако о возможности их трехсторонней встречи пока говорить рано, сообщил Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что просил президента Украины Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по НПЗ в России. "Это интересная проблема. Я разговаривал с президентом Зеленским, сказал, что ему следовало бы поменьше бить по НПЗ", - сказал Трамп журналистам в штате Иллинойс.

По словам Трампа, Зеленский ответил, что "вероятно, мы так и поступим".

Президент США не уточнил, когда состоялся его разговор на эту тему. Он вновь выразил мнение, что именно эти удары, а не события на Ближнем Востоке, приводят к нехватке дизельного топлива в мире.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в конце прошлой недели наблюдался умеренный оптимизм, который, однако, ослаб на фоне нового витка роста доходности гособлигаций в развитых странах.

Мировая геополитическая ситуация остается неопределенной, а инфляционные риски держат покупателей акций в напряжении. Индексы МосБиржи и РТС пока находятся выше важных краткосрочных поддержек 2260 пунктов и 835 пунктов соответственно, но рынок не находит драйверов для развития краткосрочного повышения. Основные надежды "быков" в РФ по-прежнему связаны с возможными геополитическими улучшениями в урегулировании украинского конфликта, без наличия которых любые потенциальные покупки будут ограничены, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, давление на российский рынок акций на прошлой неделе оказали опасения по поводу планов Минфина повысить налоги для ряда отраслей и включить пассивные доходы граждан в базу по НДФЛ, что усиливает фискальную нагрузку на бизнес и инвесторов. Дополнительно негатив сохраняется из-за отсутствия позитивных новостей по урегулированию конфликта на Украине, что не позволяет рынку восстановить оптимизм.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме приблизился к уровню поддержки 2250 пунктов, и если рыночные настроения не изменятся, индикатор может отступить до уровней 2230 и 2190 пунктов. При появлении позитива индекс может вернуться к росту и встретить сопротивление в зоне 2340 пунктов, считает Гудым.

В США в прошлую пятницу индексы акций выросли на 0,5-0,9% во главе с Dow благодаря снижению цен на нефть в конце недели. При этом оптимизм инвесторов в отношении перспектив ИИ поддержал акции технологических компаний.

Трейдеры также оценивали информацию об итогах переговоров президента США Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп положительно охарактеризовал прошедшую встречу, выразив надежду, что она принесет отличные результаты в будущем. Стороны пока не опубликовали развернутых данных об итогах переговоров.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали менее существенное, чем ожидалось, ухудшение потребительского доверия в США в сентябре. Окончательное значение индекса потребдоверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, в этом месяце составило 48,1 пункта (предварительно - 47,8 пункта) по сравнению с 51,7 пункта в августе. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали сентябрьское значение индекса на уровне 47,6 пункта.

В Азии утром в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, австралийский ASX подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,4-0,8%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены возобновили рост.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $106,88 за баррель (+2,4% и -2,1% в пятницу), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $94,09 за баррель (+1,8% и -2,3% в пятницу).

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что отвергает иранский план по деэскалации напряженности. "Я отвергаю их предложение", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Трамп не склонен соглашаться на иранский план, предусматривавший принятие за семь дней ряда мер по деэскалации. В частности, Тегеран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана.

В Тегеране вновь заявили, что Ормузский пролив находится под полным иранским контролем. "Ормузский пролив находится под контролем военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР)", - процитировало агентство "Тасним" в субботу слова представителя КСИР генерала Хосейна Мохеби.

Он опроверг утверждения Вашингтона о том, что движение по этому проливу открыто, отметив, что несмотря на то, что США располагают самым крупным в мире военным флотом, они не могут обеспечить беспрепятственное движение через Ормузский пролив даже на несколько часов.

В воскресенье издание Axios сообщило о заявлении Трампа, что переговоры между американской и иранской сторонами о завершении конфликта могут состояться уже на грядущей неделе. "Я ожидаю больше переговоров с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, которую хотел бы я. Это то, на что мы, может быть, согласились бы год назад", - заявил Трамп в интервью изданию.

Президент США также отметил, что "всегда думает" и о возможности возобновления ударов по Ирану. При этом Axios отмечает, что источники на Ближнем Востоке сообщают о новом раунде непрямых переговоров уже в понедельник.