Гордума Хабаровска приняла отставку мэра Кравчука

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Городская дума Хабаровска в понедельник досрочно прекратила полномочия мэра Сергея Кравчука, победившего на выборах в Государственную Думу РФ по одномандатному избирательному округу №73, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"Все депутаты в понедельник приняли решение по этому вопросу", - сообщил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, действующий мэр, выдвинутый партией "Единая Россия", в ходе голосования 18-20 сентября набрал более 46% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Кравчук дважды избирался на пост мэра Хабаровска - на прямых выборах в 2018 и 2023 годах. Согласно изменениям в законодательстве, главу города теперь будут избирать депутаты городской думы из кандидатур, которые предложит губернатор Хабаровского края.