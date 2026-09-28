ВС РФ решит, аннулирует ли смерть заемщика предоставленные ему "кредитные каникулы"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ определит, вправе ли банк из-за смерти заемщика отменить предоставленные ему "кредитные каникулы" и инициировать его банкротство, свидетельствует картотека суда.

Такой вопрос судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ будет разбирать на примере дела о несостоятельности Магеррама Оруджова.

Согласно материалам дела, в мае 2023 года Оруджов под залог квартиры на ее ремонт оформил кредит на 7,5 млн рублей в банке "Развитие-Столица". Кредит был выдан на 20 лет под 14% годовых с правом банка увеличить процентную ставку на 5 процентных пунктов в случае просрочки внесения платежей более чем на девять дней. Кроме того, условия договора предоставляли банку право при неисполнении заемщиком любого из своих обязательств в одностороннем порядке потребовать досрочно погасить долг в течение 30 дней, а при неисполнении этого требования - обратить взыскание на залог.

Платежи по кредиту Оруджов вносил своевременно, а 26 декабря 2024 года попросил банк предоставить ему на полгода "кредитные каникулы" в связи с признанием его инвалидом II группы. Банк его просьбу удовлетворил, о чем сообщил в письме от 27 декабря 2024 года. Срок кредита был продолен на полгода с приостановлением платежей с 1 января по 1 июля 2025 года, следующий платеж заемщик должен был внести 21 июля 2025 года, свидетельствуют материалы дела.

Однако 27 декабря 2024 года Оруджов умер. После этого банк счел, что "кредитные каникулы" в этом случае больше не действуют, так как тесно связаны с личностью заемщика. По мнению банка, долг подлежал погашению по прежнему графику, но наследники в соответствии с ним платежи не вносили. В связи с этим банк в апреле 2025 года обратился в суд с заявлением о признании Магеррама Оруджова банкротом, по его расчетам, к этому моменту долг перед ним составлял 7,68 млн рублей с учетом процентов.

С таким развитием событий не согласился сын умершего Эльбрус Оруджов. По его мнению, наследники должны были исполнить обязательства по кредиту на последних согласованных условиях, то есть с учетом "кредитных каникул". В материалах дела указывается, что наследник уведомлял банк о намерении исполнять обязанности по кредиту, а затем исполнял их. "При таких обстоятельствах просрочки исполнения кредитных обязательств у заемщика не было", - приводится в материалах дела его позиция.

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Москвы признал Магеррама Оруджова банкротом, ввел процедуру реализации его имущества - упомянутой квартиры, под залог которой был оформлен кредит. Апелляция и кассация с этим решением согласились. Суды исходили из того, что в этом случае "кредитные каникулы" были неприменимы, так как их предоставление связано с личностью заемщика, но он умер еще до начала их действия.

Теперь Эльбрус Оруджов пытается оспорить эти решения в СКЭС ВС РФ. Он продолжает настаивать, что смерть заемщика не аннулирует "кредитные каникулы", и договор должен исполняться наследниками в соответствии с последними согласованными условиями.По его мнению, просрочек при погашении кредита не было, так как с учетом "каникул" очередной платеж должен был быть внесен только 21 июля 2025 года.

Оруджов полагает, что банк, получив данные о смерти заемщика, в одностороннем порядке неправомерно аннулировал измененный график платежей. Также он ссылается на то, что банк не уведомил наследника и не предоставил ему срок на добровольное погашение долга, говорится в материалах дела.

Еще один аргумент, который приводит Эльбрус Оруджов, связан с тем, что у банка не было необходимости инициировать банкротство заемщика. "Надлежащим способом защиты прав могло бы стать обращение банка с иском к наследнику о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество по истечении 6-месячного срока принятия наследства", - полагает Оруджов.

Эти доводы судья Сергей Самуйлов счел достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ. Заседание назначено на 19 октября.