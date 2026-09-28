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Несколько человек пострадали на станции "Тушинская" МЦД-2

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве во время инцидента с электропоездом несколько человек получили травмы, в результате изменено движение поездов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги в понедельник.

"Сегодня в 6:05 на станции Тушинская МЦД-2 электропоездом №7216 Нахабино - Подольск были травмированы несколько человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре", - говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере Мах.

Отмечается, что движение поездов в границах станции "Тушинская" организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

В связи с этим пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2 следуют с отставанием от графика. Ряд поездов отменены, уточнили в МЖД.

"Пассажиры электрички №7216 Нахабино - Подольск были высажены на станции Тушинская и смогли продолжить путь на вслед идущих составах", - добавили в пресс-службе.

МЦД-2 Москва
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