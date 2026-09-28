В Москве задержали семерых предполагаемых организаторов незаконной миграции

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Москве пресечена деятельность участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции и иных преступлениях, сообщили журналистам в Следственном комитете России и МВД РФ.

"Расследуется уголовное дело в отношении преступной группы из семи лиц, среди которых трое бывших сотрудников органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, фигуранты в целях организации незаконной миграции на территории Московского региона из корыстных побуждений создали организованную группу. В ее состав они вовлекли лиц из числа сотрудников ОМВД России по районам Царицыно, Дорогомилово, Новогиреево, Бирюлево Восточное города Москвы и МУ МВД России "Балашихинское".

Как отметили в ведомствах, фигуранты реализовали противоправные схемы для получения гражданства, видов на жительство и других миграционных статусов, а также постановки на фиктивный миграционный учет и незаконное осуществление трудовой деятельности.

"За денежное вознаграждение соучастники изготавливали для иностранных граждан поддельные миграционные документы, которые содержали, в том числе, недостоверные сведения о месте пребывания и пересечении границы. На данный момент установлено 20 фактов фиктивной постановки на миграционный учет", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, обвиняемые фиктивно поставили на миграционный учёт двух иностранных граждан, которые не проживали по указанному в документах адресу, а одного из них впоследствии исключили из реестра контролируемых лиц. Также они изготовили миграционную карту с ложными сведениями о цели въезда - на её основании ещё один иностранный гражданин был фиктивно поставлен на учёт без фактического проживания по адресу.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяты документы с признаками подделки, поддельные печати-штампы, а также другие предметы, имеющие доказательное значение.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).