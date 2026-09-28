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ЛДПР выдвинула кандидатов на посты вице-спикера Госдумы и глав трех комитетов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На собрании фракции ЛДПР в понедельник избранные депутаты Госдумы 9-го созыва определились с кандидатами на ряд руководящих должностей, сообщили в пресс-службе партии.

"Кандидатом от ЛДПР на должность вице-спикера 9-го созыва Государственной Думы выдвинута Мария Воропаева", - сообщили в пресс-службе в понедельник по итогам собрания фракции ЛДПР.

На должности председателей комитетов Государственной Думы фракция предложила следующие кандидатуры: Элеонора Кавшар - комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов; Владимир Сысоев - комитет по охране здоровья; Борис Чернышов - комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, говорится в сообщении пресс-службы.

Кандидатами на должности первых заместителей председателей комитетов стали: Каплан Панеш - комитет по бюджету и налогам; Александр Курдюмов - комитет по промышленности и торговле; Валерий Селезнев - комитет по энергетике; Андрей Луговой - комитет по безопасности и противодействию коррупции; Сергей Козлов - комитет по международным делам; Виктор Бут - комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; Илья Дроздов - комитет по региональной политике и местному самоуправлению; Дмитрий Свищев - комитет по физической культуре и спорту.

На должности заместителей председателей комитетов предложены Дарья Голубева - в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также Дмитрий Шатунов - в новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

Фракция также определила кандидатуры депутатов для включения в состав комитетов Государственной Думы:

Леонид Слуцкий - комитет по международным делам; Мария Воропаева - комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству; Алексей Слотюк - комитет по уголовному и административному законодательству; Сергей Антошин - комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям; Дмитрий Жирков и Руслан Юсупов - комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры; Алексей Верещагин - комитет по обороне; Мария Харченко - комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики; Владислав Атмахов - комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды; Джамбулат Умаров - комитет по делам национальностей; Яна Овчинская - комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Определены и кандидатуры депутатов ЛДПР для работы в комиссиях Государственной Думы. Элеонора Кавшар и Валерий Селезнев предложены для включения в комиссию по вопросам депутатской этики, Каплан Панеш и Мария Харченко - в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и мандатным вопросам.

Кандидатура Дмитрия Свищева также предложена на должность председателя комиссии Государственной Думы по обеспечению жилищных прав граждан. Яна Овчинская предложена для включения в состав этой комиссии, сообщила пресс-служба ЛДПР.

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