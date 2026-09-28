Поиск

Минобороны РФ сообщило о сбитых за ночь 254 украинских дронах

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны России в понедельник.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ планируют разрешить хирургам оказывать помощь вне больниц и в машинах скорой

 В РФ планируют разрешить хирургам оказывать помощь вне больниц и в машинах скорой

Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме девятого созыва

Нефтебаза атакована БПЛА в Павловском районе Кубани

Более 650 тыс. жителей Приморья остались без воды из-за аварии

 Более 650 тыс. жителей Приморья остались без воды из-за аварии

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Нерюнгринская ГРЭС после пожара заработает в полную мощность до конца года

Жители нескольких муниципалитетов в Приморье остались без света и воды из-за аварии

Что произошло за день: воскресенье, 27 сентября

Нанесены удары по двум центрам обработки данных в Киеве

Один человек погиб, двое пострадали в Энергодаре в результате украинской атаки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11986 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов