Минобороны РФ сообщило о сбитых за ночь 254 украинских дронах

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны России в понедельник.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.