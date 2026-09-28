Беспилотник атаковал больницу в Донецке

Есть пострадавшие

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотника на больницу в ночь на понедельник в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате ночной атаки БПЛА на медицинское учреждение в Будённовском районе пострадали женщина 1949 г.р., мужчины 1956, 1971 и 1994 г.р.", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Он также добавил, что в результате этой атаки были повреждены "остекление, кровля и фасад больницы".