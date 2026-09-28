МИД РФ пообещал продолжать обеспечивать безопасные условия для работы сотрудников СМИ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - РФ продолжит работу по обеспечению безопасных условий для деятельности сотрудников СМИ, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Со своей стороны, продолжим системную работу по обеспечению безопасных и достойных условий для работы сотрудников СМИ без всяких различий, разрушению искусственно возводимых Западом "информационных барьеров", отстаиванию правды и равного доступа к ней для всех без исключения", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации.

Захарова отметила, что "необходима полная "перезагрузка" профильных международных институтов, которые вследствие засилья в их исполструктурах представителей стран "коллективного Запада" превратились в инструмент обслуживания корыстных геополитических интересов узкой группы государств".

"Международные чиновники позабыли о принципах беспристрастности и равноудалённости, закрывают глаза на репрессии и даже на целенаправленные нападения и убийства российских журналистов и военкоров, позволяют себе политизированные высказывания, издают ангажированные псевдо-доклады, проводят келейно организованные мероприятия, которые пытаются выдать за "согласованные действия", - заявила официальный представитель МИД РФ.

"Сегодня от руководства УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ требуются не очередные пустопорожние декларации о приверженности принципам фундаментальных медиасвобод, а конкретные шаги по выполнению своих мандатов для прекращения репрессивной цензуры Запада, защиты профессиональных прав журналистов и обеспечения подлинного свободного доступа к информации", - добавила Захарова.