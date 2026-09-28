Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в 2026 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Ленинград" планируется спустить на воду в текущем году, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в поздравлении работникам и ветеранам атомной отрасли России по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.

"Продолжаем обновление атомного ледокольного флота. В этом году на воду будет спущен атомный ледокол "Ленинград", - сообщил глава "Росатома".

Лихачев отметил, что в текущем году ожидается очередной рекорд по объемам грузоперевозок по Северному морскому пути. "Рассчитываем превысить 40 млн тонн", - сказал он.

В настоящее время "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в ОСК) ведет строительство атомных ледоколов проекта 22220 - "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.