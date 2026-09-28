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На создание модульных отелей в регионах направят в этом году более 4,8 млрд рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в 2026 году направит более 4,8 млрд рублей на финансирование модульных некапитальных гостиниц, субсидии получат половина российских регионов, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин.

"В рамках профильного национального проекта создаем современную инфраструктуру и особое внимание уделяем возведению модулей некапитальных гостиниц, которые существенно расширяют выбор удобных средств размещения для проживания. На финансирование таких инициатив направим в текущем году более 4,8 млрд рублей. Эти субсидии будут распределены между половиной российских субъектов", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

По словам премьера, средства, в частности, получат Республики Кабардино-Балкария, Чеченская, Удмуртская, Северная Осетия, Алания, Тыва, Адыгея, Хабаровский, Камчатский, Красноярский края, Иркутская, Тверская, Ярославская области и многие другие регионы, которые активно привлекают туристов.

"Рассчитываем, что бизнес на местах реализует намеченные проекты в этой сфере в полном объеме. Это также будет влиять на смежные отрасли, даст хороший толчок для развития в этих регионах, и уже в короткие сроки откроются те запланированные объекты с широким набором услуг для отдыхающих", - подчеркнул Мишустин.

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