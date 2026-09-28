Движение поездов приостановлено из-за атаки ВСУ на Брянскую и Калужскую области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Атака на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Калужской областях привела к приостановке движения поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО "РЖД") в своем канале в Мax в понедельник.

"В результате внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру, которое произошло вечером 27-го и в ночь с 27 на 28 сентября в Брянской и Калужской областях, движение поездов на участке Унеча - Злынка, Людиново-1 - Дятьково временно приостановлено. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на период восстановительных работ на участке Людиново-1 - Дятьково Калужской области организовано автобусное сообщение.

"Пассажиры поезда №85 Москва - Новозыбков были доставлены до станции Почеп, откуда до Новозыбкова курсируют компенсационные автобусы. Поезд № 489 Анапа - Минск отправлен по альтернативному маршруту. Пассажиров до станций, расположенных на унечском направлении, также доставили на автобусах. Движение пригородных поездов до станции Унеча осуществляется в штатном режиме", - добавили в МЖД.

Ранее об атаке на железнодорожную инфраструктуру сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. "В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково - Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет. В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал", - отметил Ковальчук. Также железнодорожные пути повреждены в Навлинском районе.